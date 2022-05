A ACOB – Associação Cultural Obidense, que administra o Museu Integrado de Óbidos, por meio da Comissão Eleitoral eleita em 26/04/2022 e em atenção ao disposto em seu Estatuto, convoca os seus associados a participar da eleição da diretoria que irá administrar a entidade na gestão 2023-2024.

As inscrições das chapas deverão ser efetuadas no período de 04/05/2022 à 06/05/2022, na sede da ACOB no horário de 08 às 12 horas e de 14 às 18 horas.

Confira o Edital Completo: