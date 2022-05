Reunião entre governo municipal e empresários discute Gestão Portuária em Óbidos

A reunião teve por objetivo debater melhorias no processo de embarque e desembarque cargas e passageiros no município de Óbidos.

Na manhã desta sexta-feira (13) a Prefeitura de Óbidos realizou uma reunião com os empresários do setor de navegação no município, onde foram debatidas questões referentes a atividade portuária com a apresentação do plano de ação para melhoria no atendimento aos usuários da navegação.

Ainda na reunião, foram repassadas informações referentes ao uso do Porto das Companhias Docas do Pará, que passou a ser administrado pela gestão municipal, conforme contrato de cessão de uso não onerosa, assinado em 30/12/2021.

Reunião para Discutir Gestão Portuária

O porto foi recebido definitivamente pelo município em fevereiro/2022 e a partir dessa data o prefeito Jaime Silva imediatamente providenciou a contratação de consultoria portuária, que já está em fase de conclusão. A pretensão é efetuar o ordenamento portuário e buscar melhorias que atendam às necessidades de todos.

Informações Comunicação/Pmo