Obidenses residentes em Belém recebem a visita de Sant´Ana peregrina

Iniciou no dia 31 de maio de 2022 a visita de Senhora Sant´Ana nas residências dos obidenses e amigos que moram em Belém do Pará, a qual chegou na capital paraense no dia 30 de maio, quando houve a missa de acolhimento.

Estamos postando algumas fotos das visitas já realizadas, cedidas pela coordenação da peregrinação em Belém, que mostram a felicidade das pessoas que recebem a imagem de Senhora Sant´Ana, pois muitos desses obidenses, já faz anos que não vão a Óbidos e receber a imagem da padroeira em suas residências é muito emocionante.

Nesta quarta-feira, dia 01 de junho, a visita aconteceu na residência de Rondineli Pinto, onde reuniu sua família e amigos para receber a imagem peregrina de Sant´Ana.

A Padroeira dos obidenses já visitou Manaus, está visitando, Belém do Pará, depois irá para Macapá, capital do Amapá e Santarém e retorna para Óbidos no dia 02 de julho.

