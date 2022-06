Semab e IFPA firmam cooperação técnica para iniciar a segunda fase do projeto 'Quintal Produtivo'

Desenvolvimento de sistema de irrigação nas hortas auxiliará as famílias beneficiadas.

Visando a ampliação do projeto "Quintal Produtivo" coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab), foi firmado cooperação técnica com o Instituto Federal do Pará (IFPA) Campus Óbidos, para dar início a segunda fase do projeto.

Na terça-feira (31) uma reunião entre o secretário Roberto Pinedo e o coordenador do curso de Agroecologia, Bruno Almeida, definiu como será a atuação conjunta no projeto que atende famílias em situação de vulnerabilidade social.

O projeto deve oferecer aos beneficiados mais condições para o cultivo de alimentos que complementam a alimentação da família, e outras espécies de plantas (frutíferas, ornamentais e medicinais) nos espaços dos quintais. Para isso, os técnicos da Semab e estagiários do IFPA acompanharão as famílias prestando assistência técnica como forma de garantir a eficiência funcional do sistema de irrigação implantado.

O planejamento da Semab é que a segunda etapa do "Quintal Produtivo" inicie em duas semanas.

O projeto

Iniciado em 2021 pela Prefeitura de Óbidos, sob a coordenação da Semab, o "Quintal Produtivo" tem implantado e acompanhado o desenvolvimento da produção de hortas nos quintais de famílias em situação de vulnerabilidade. O principal objetivo da iniciativa é produzir alimentos que complementem a alimentação da família e gerar renda.

Fonte: Comunicação/Pmo