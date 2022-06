Círio de Santo Antônio, em Alenquer, reuniu milhares de fiéis

Com o tema: “Ajuda-nos a viver com sabedoria e educar para o amor fraterno.”, a tradicional procissão do Círio de Santo Antônio aconteceu nesta quarta-feira, dia 1º de junho, que saiu pelas ruas da cidade nas primeiras horas da manhã e reuniu milhares de fiéis.

A procissão do Santo Antônio saiu da Comunidade de Santa Isabel da Hungria, por volta das 6h30, percorreu várias ruas da cidade até chegar na Matriz de Santo Antônio, onde houve a Santa Missa presidida pelo Pároco da Paróquia de Alenquer, Padre Manuel Rodrigues, que realizou a benção da relíquia de Santo Antônio dada pelo próprio Pároco.

Na primeira noite da festividade foi realizada a Santa Missa da Trezena presidida pelo Padre Pius. A Festividade de Santo Antônio, em Alenquer, encerra dia 13 de julho.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5098-cirio-de-santo-antonio-em-alenquer-reuniu-milhares-de-fieis#sigProId927584ee35 View the embedded image gallery online at:

Informações e fotos Paróquia Santo Antônio/Alenquer