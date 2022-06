Formação online em Educação Fiscal e Cidadania está com inscrições abertas

Iniciou nesta quinta-feira, dia 02, as inscrições para a capacitação online em Educação Fiscal e Cidadania, para servidores públicos estaduais e municipais do Pará. O curso é promovido pelo Grupo Estadual de Educação Fiscal. É a terceira turma na modalidade de Ensino a Distância (EAD) neste tema. As aulas foram gravadas no Sistema Educacional interativo- SEI, do Centro de Formação da Secretaria de Estado de Educação, Seduc. Serão oferecidas 100 vagas com total de 60 horas/aula.

A turma é voltada para a formação de servidores públicos da capital e do interior. As inscrições serão realizadas entre os dias 2 e 9 de junho e a aulas começam no dia 10/06. As inscrições podem ser feitas no endereço seduc.pa.gov.br/avacefor.

"Temos a expectativa de ter uma grande participação de professores do interior do Estado", informou a coordenadora do grupo estadual de Educação Fiscal, Zilda Benjamin, servidora da Secretaria da Fazenda (Sefa).

No curso são apresentados conteúdos que podem ser utilizados no dia-a-dia pelos servidores públicos, como "Relação Estado e Sociedade/Cidadania"; "Função social dos tributos e "Gestão democrática dos recursos públicos"

A aula inaugural será presencial e transmitida pelas plataformas virtuais, com a servidora Marina dos Santos, no dia 10/06, a partir das 9h.

Para maiores informações acesse www.sefa.pa.gov.br/edufiscal/ ou ligue 3323.4965.

Fonte: Agência Pará