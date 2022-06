Pastoral Carcerária da Diocese de Óbidos realizou reunião de articulação

Na tarde desta quinta-feira, dia 02 de junho, a Pastoral Carcerária da Diocese de Óbidos esteve reunida para tratar assuntos referente a reunião que aconteceu no Centro Pastoral e contou com a participação de várias lideranças do município que atuam junto à Pastoral Social. A reunião contou com a presença da Coordenação Nacional da Pastoral Carcerária.

“Foi um momento muito importante para nossa caminhada e para o fortalecimento da luta em defesa dos menos favorecidos por um mundo sem cárcere”, informou Ronielson Nunes.

A Pastoral Carcerária é uma ação pastoral da Igreja Católica Romana no Brasil, vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem como objetivo a evangelização das pessoas privadas de liberdade, bem como zelar pelos direitos humanos e pela dignidade humana no sistema prisional.

Com informações de Ronielson Nunes/ Óbidos-Pá