ÓBIDOS: Árvore da Vida, segunda fase do mosaico da Catedral de Sant’Ana foi inaugurado

A Catedral de Sant’Ana ao longo de sua existência já passou por várias reformas. Atualmente está sendo finalizada uma reforma que iniciou em outubro de 2011, a qual prevê a colocação de vitrais e mosaicos, sendo que um dos mosaicos previsto é “A Arvore da Vida” parte central no Presbitério da Catedral.

Na manhã deste domingo, dia 05, foi apresentado a Segunda Fase dos Mosaicos, que compõe a parte central no Presbitério da Catedral de Sant'Ana. A apresentação aconteceu durante a Santa Missa que foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes. Um momento único para os fiéis da Diocese de Óbidos, a composição central do painel de mosaicos, se iguala a uma analogia com a floresta amazônica.

A "Árvore da Vida" no mosaico é representado através de uma castanheira, árvore típica da região Amazônica, que deve ser entendida como as árvores da Amazônia, que tem esse viés de serem uma Criação de Deus, que sempre devemos proteger e a "Árvore da Vida" é a expressão da vida e de toda criação de Deus.

Dom Bernardo, ao final da celebração, agradeceu a todos os benfeitores e benfeitoras que colaboram com a reforma da Catedral e também pela execução dessa obra.

FOTOS....



Informações e fotos Diocese de Óbidos

www.obidos.net.br