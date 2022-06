NOTA DE PESAR: Falecimento da Sra. Jandira Amoedo do Amaral

É com grande pesar que comunicamos o falecimento da Sra. Jandira Amoedo do Amaral, que veio a óbito nesta segunda-feira, dia 06. Dona Jandira Amoedo do Amaral, era esposa do Sr. Romualdo Amaral (in memoriam), matriarca de Nato Amaral, Jandira Amaral, Gico Amaral, Poca Amaral, Bolão Amaral e Thiley Amaral, a qual residia em Óbidos - Pará.

Transmitimos nossas condolências e solidariedade à família Amoedo do Amaral. Que Deus conforte os corações de seus familiares e amigos.

Equipe do Site www.obidos.net.br