ÓBIDOS: Assembleia de Deus realiza o 5º ‘Circuito Evangelístico’

Evento off-road é um instrumento de evangelização e percorre diversas comunidades da zona rural do município.

Com a participação de dezenas de motoqueiros preparados com o espírito aventureiro para percorrer as estradas e ramais do município de Óbidos, a igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central, realizou no último sábado (4), a 5ª edição do “Circuito Evangelístico”.

O evento off-road teve como objetivo levar a Palavra de Deus para locais mais distantes, com a presença de fiéis, obreiros e demais lideranças. O circuito saiu da Praça da Cultura, no Centro da cidade, e percorreu dez comunidades da zona rural onde há congregações da Assembleia de Deus.

Um dos coordenadores do evento, Jomilson Rodrigues, explica que a ideia é percorrer as comunidades com os motoqueiros levando a palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis.

“Em cada parada nós realizamos o que chamamos de 'culto relâmpago', onde pregamos e temos a participação dos nossos cantores. O diferencial é esse, usamos esse evento como uma forma de atrair as pessoas que gostam dessa modalidade esportiva e com isso elas são alcançadas pelo evangelho”, disse.

Atividades lúdicas, direcionadas a evangelização de crianças também foram realizadas durante o evento.

A Prefeitura de Óbidos, por meio das secretarias de Desenvolvimento Social e Saúde, apoiou o evento com a oferta de atendimentos e prestação de serviços, que se concentraram na Escola Municipal Tenente Pedro Muniz, na comunidade Cipoal, distante 22km da sede do município.

Entre os serviços ofertados estavam os atendimentos médico; de enfermagem, com a aplicação de vacinas, psicológico e odontológico. Na área de assistência social, o público teve acesso à assistência jurídica, cadastro no programa Auxílio Brasil, atualização dos dados no Cadastro Único (CadÚnico), corte de cabelo e oficinas de artesanato.

O pastor Rivelino Ribeiro contou que o "Circuito Evangelístico" se transformou em um instrumento de mudança na vida das pessoas que recebem a caravana.

“Estamos saindo de uma pandemia, as pessoas estão tristes, então é um tempo de reerguer e nós queremos dizer: Deus tem o poder pra alegrar você, salvar você, transformar a sua vida e é isso que a igreja se propõe, levar Deus aos corações das comunidades”, ressaltou o pastor.

Ao todo, foram realizados 135 atendimentos. A 5ª edição do Circuito Evangelístico encerrou com um grande culto realizado na noite de sábado, no centro da comunidade Cipoal.

Por: Érique Figueirêdo/ ASCOM-PMO