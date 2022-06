Peregrinação de Sant´Ana em Belém do Pará continua

A peregrinação de Senhora Sant´Ana em Belém do Pará está em andamento, iniciou no dia 31 de maio e a imagem peregrina já visitou cerca de 30 residências de obidenses e amigos devotos de Sant´Ana, abençoando seus lares nessa caminhada pela capital paraense.

Estamos postando algumas imagens das visitas, cedidas pela coordenação da peregrinação, que mostram a felicidade das pessoas que recebem a imagem de Senhora Sant´Ana, haja vista que já faziam dois anos que não havia a peregrinação por conta da pandemia.

Segundo informações da Coordenação, a peregrinação de Sant´Ana em Belém do Pará encerrará no dia 17 de junho, sendo que dia 18, acontecerá o encerramento na Capela de Lourdes, com missa às18h, em seguida terá um lanche compartilhado, bingo e leilão, que ocorrerão no salão da Capelinha de Lourdes, na Av. Governador José Malcher.

A imagem de Senhora Sant´Ana saiu de Óbidos, foi para Manaus, agora está em Belém abençoando os lares dos obidenses e amigos nessa caminhada. Posteriormente, seguirá para a Macapá, capital do Amapá.

FOTOS...



