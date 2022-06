ÓBIDOS: Semsa atualiza calendário de vacinação contra Sarampo, Influenza e Covid-19

Posto fixo e equipes itinerantes vão imunizar o público em escolas municipais e no ginásio da Assembleia de Deus.

Com ações itinerantes das equipes de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), os trabalhos para ampliar a cobertura vacinal em Óbidos, contra Sarampo, Influenza e Covid-19 serão intensificados no período de 8 a 10 de junho.

Nesta quarta-feira (8) a equipe foi deslocada para Escola Estadual São José, no bairro Santa Terezinha, onde atendeu a demanda da região de 8h às 13h.

Na quinta-feira (9) a equipe atenderá na Escola Raimundo Cardoso, no bairro Bela Vista, e na sexta-feira (10) na Escola Estadual Maurício Hamoy, no bairro São Francisco. Os atendimentos serão de 8h às 13h.

Vacinação anti-Covid

1ª e 2ª dose para crianças de 5 até 11 anos;

Reforço para adolescentes de 12 a 17 anos (4 meses após a 2 dose);

3ª dose para pessoas acima de 18 anos;

4ª dose para profissionais das áreas de saúde e educação, e idosos acima de 60 anos.

Sarampo

Os imunizantes vão ser disponibilizados para crianças de 6 meses a 4 anos de idade.

Influenza

Será disponibilizada vacina contra a Influenza para o público acima de 60 anos, profissionais das áreas de saúde e educação, crianças de 6 meses a 4 anos, e pessoas com comorbidades.

Posto fixo de vacinação

Na quinta (9) e sexta-feira (10), o posto fixo de vacinação no ginásio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus volta a funcionar, no horário das 8h às 13h.

1ª e 2ª dose anti-Covid para crianças de 5 a 11 anos (Coronavac com intervalo de 4 semanas e Pfizer Pediátrica com intervalo de 8 semanas);

Reforço para adolescentes de 12 a 17 anos (4 meses após a 2ª dose);

3ª dose para adultos acima de 18 anos

4ª dose para idosos acima de 60 anos e profissionais da educação (4 meses após a 3ª dose).

É obrigatória a apresentação do RG, CPF, cartão do SUS e carteira de vacina para ser imunizado. Apenas crianças com CPF e acompanhadas dos responsáveis legais, poderão receber doses das vacinas.

Por: Érique Figueirêdo/ ASCOM-PMO