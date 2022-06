Academia Artística e Literária de Óbidos elege nova diretoria

O acadêmico Aristides Dias (Tidão) é o novo presidente da AALO.

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 10 de junho, via web, a eleição da nova diretoria da Academia Artística e Literária de Óbidos - AALO, para a qual se inscreveu uma única chapa, denominada “Renovação e Tralho”, que foi eleita para o biênio 2022/2025, e é encabeçada por Aristides Dias (Tidão), que é ocupante da cadeira de nº 05, e substituirá o atual presidente, a Profa. Dra. Marilene Castro de Barros, com a posse prevista para julho de 2022, em Óbidos.

Sobre a sua eleição, Aristides Dias comentou: "Caros confrades e confreiras, muito obrigado pela confiança em mim depositada. Prometo dar o meu melhor para que possamos colocar a nossa AALO no lugar que ela merece na sociedade Pauxis. Desde já, convido a todos para a posse que acontecerá no mês de julho(mês da festividade de nossa padroeira), com data ainda ser definida. Gratidão!"

Aristides Chaves Dias é formado em Ciências Contábeis, Marketing e Jornalismo. Há mais de 20 anos é editor do Jornal “FOLHA DE ÓBIDOS” assim como do site “FOLHA DE ÓBIDOS”. Seu patrono é José Barroso Tostes, fundador da FOLHA DE ÓBIDOS na década de 1920.

Lembramos que este ano a AALO foi fundada em 27 de Março de 2009, este ano completou 13 anos. É uma associação sem finalidade lucrativo, ligada à cultura e às artes, constituída por 40 membros dedicadas ao resgate, preservação e divulgação da memória histórica, artística, paisagística e ambiental do Município de Óbidos (PA), em especial no que concerne à literatura, tradução, difusão, jornalismo, audiovisual, fotografia, artesanato, pintura, desenho, escultura folclore, teatro, dramaturgia, música, dança, programas de computador e documentário.

A nova Diretoria ficou assim constituída:

Presidente: Aristides Chaves Dias (Tidão)

Vice-Presidente: Cláudio Jorge de Castro

Secretário-Geral: Marilene Castro Barros

Segunda Secretária: Bella Pinto de Souza

Tesoureiro: João Canto

Conselho Fiscal: Otávio Albuquerque, Ademar Ayres do Amaral e Célio Augusto o Simões.

