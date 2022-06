Rede Eclesial Pan-Amazônica elege nova diretoria

Dom Bernardo Johannes Bahlmann, OFM, Bispo da Diocese de Óbidos é membro da Diretoria, integrando o Conselho Fiscal.

Após o encerramento do IV Encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal, – momento em que bispos, presbíteros, religiosos, religiosas se reuniram para celebrar os 50 anos do Documento de Santarém e atualizá-lo à luz do Evangelho e das linhas de ação evangelizadora propostas pela própria Declaração de 50 anos atrás, para continuar na defesa dos povos amazônicos e da floresta, a Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM-Brasil), elegeu na tarde desta quinta, 09 de junho, a sua nova diretoria, durante a Assembleia Ordinária Eletiva.

Após o processo eletivo a nova presidência assumiu essa nova missão em favor dos povos da Amazônia, por meio da tomada de posse que aconteceu no mesmo local.

Destacamos aqui, que Dom Bernardo Johannes Bahlmann, OFM, Bispo da Diocese de Óbidos é membro da Diretoria, integrando o Conselho Fiscal.

A nova direção ficou assim constituída:

Presidência:

Presidente: Dom Evaristo Pascoal Spengler, OFM – Prelazia do Marajó - PA.

Vice-presidente: Dom Pedro Brito Guimarães – Arcebispo de Palmas - TO.

Secretário: Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, SDV – Prelazia de Itacoatiara - AM.

Membros do Conselho Fiscal:

Dom Bernardo Johannes Bahlmann, OFM

Dom Edson Tasquetto Damian;

Dom Leonardo Ulrich Steiner.

Suplentes:

Dom Roque Paloschi;

Dom Canísio Klaus.

FONTE: Diocese de Óbidos