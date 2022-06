Santarém sediará XI edição dos Jogos Abertos do Pará no período de 13 a 17 de julho

A Pérola do Tapajós receberá delegações de 11 municípios e mobilizará mais de 900 atletas em cinco dias de evento.

No período de 13 a 17 de julho de 2022 a Cidade de Santarém será sede do XI Jogos Abertos do Pará (Joapa) regional do Baixo Amazonas. A competição contará com a presença de 11 municípios que participarão nas modalidades de futsal, voleibol, handebol, basquetebol, tênis de mesa e futebol de Areia, nas categorias masculino e feminino.

Nesta terça-feira, 14, os municípios participantes receberam em Santarém kits esportivos com materiais de diferentes modalidades para o treinamento dos atletas. Confirmaram presença os municípios de Alenquer, Almerim, Curuá, Prainha, Fáro, Monte Alegre, Juruti, Terra Santa, Santarém, Óbidos e Oriximiná.

Os jogos serão promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). O evento visa promover o desenvolvimento técnico do esporte, a integração entre os municípios e fortalecer a cidadania por meio da prática esportiva.

“Santarém tem a honra de ser sede e de receber os atletas da região do Baixo Amazonas. Temos a grande alegria em poder participar e apoiar essa grande festa do esporte. Estaremos garantindo todo o suporte necessário para o desenvolvimento desta prática esportiva no município”, disse o secretário da Semjel, Esequiel Aquino.

O Joapa:

O Joapa será realizado em três fases: a primeira é a municipal, em que serão selecionados os representantes dos municípios para participar da próxima fase. Nesse novo formato as cidades participantes receberão ainda, um kit de materiais esportivos para treinamento de suas equipes.

Já a fase regional é a realização de evento esportivo com a participação de municípios das diversas microrregiões do Estado. Já na última fase, a estadual, irão disputar os municípios vencedores da fase anterior.