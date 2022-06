ÓBIDOS: Católicos obidenses realizam celebração de Corpus Christi

Nesta quinta-feira, dia 16, aconteceu a programação de Corpus Christis em Óbidos, a qual iniciou com uma celebração realizada no Hospital Dom Floriano, presidida por Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos. Após a celebração, teve início a procissão de Corpus Christi, que este ano aconteceu de forma presencial, quando reuniu um bom público.

A procissão de Corpus Christis iniciou em frente do Hospital Dom Floriano, subiu a Rua Almirante Barroso, parou nas escadarias próximo ao Castelo, em seguida pegou a Av. Dom Floriano, Tv. Eloy Simões, praça de Sant'Ana onde parou novamente em frente ao Cliper pra reflexão, seguindo até a Catedral de Sant'Ana, onde houve missa, adoração ao Santíssimo Sacramento e o encerramento, evento prestigiado por muitos fiéis católicos.

FOTOS...



Corpus Christi significa, em latim, "Corpo de Cristo". É uma data móvel celebrada pela Igreja Católica sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Na tradição católica, esta quinta-feira é considerada o dia no qual Jesus Cristo instituiu o sacramento da eucaristia.

De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no Corpus Christi se celebra a "presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho”.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander Andrade