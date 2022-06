ENCANTOS DE SANTARÉM: 361 anos, parabéns

Com a poesia Encantos de Santarém, de Tatiane da Silva Santos, homenageamos os 361 anos da Cidade Santarém, a Pérola do Tapajós.

ENCANTOS DE SANTARÉM

Tatiane da Silva Santos

Santarém, terra de encantos

A Pérola do Tapajós

Conquistaste corações

Orgulho de todos nós.



Tua riqueza é fascinante

Teu brilho é varonil

A praia de Alter do Chão

É cenário do Brasil.



O belo encontro das águas

Cativa a população

É um momento grandioso

Que deixa recordação.



Na Orla de Santarém

Existe alegria e lazer

Espaço de descontração

Que a todos transmite prazer.



O Círio da Conceição

É a fé que faz ressurgir

A força nos santarenos

Para a caminhada seguir.



As praias do Tapajós

Enriquecem a natureza

É grande a contemplação

De toda essa rara beleza.



Minha cidade é de todos

De todos que a querem bem

Não há lugar mais bonito

Que a querida Santarém.