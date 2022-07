Imagem de Sant´Ana se despede de Santarém e chega a Óbidos

A Peregrinação da Imagem da Senhora Sant'Ana em Santarém, coordenada por Jandirinha Amaral, encerrou nesta sexta-feira, dia 1º de julho, com uma Missa que aconteceu na Catedral Metropolitana, celebrada pelo Padre Sidney Canto.

Após a Missa, a Imagem de Sant´Ana foi em carreata até o Terminal Hidroviário, onde foi entregue ao Comandante da F/B Princesa de Óbidos e seguiu para Óbidos, encerrando assim, a peregrinação 2022.

Fotos da Despedida de Sant´Ana de Santarém



Chagada_de_Sant´Ana em Óbidos

Em Óbidos, a imagem de Sant´Ana foi recepcionada pela manhã deste sábado, dia 02, pelos Coordenadores da Festividade de Sant´Ana, e seguiu em Carreata até a Catedral de Sant´Ana.

Fotos da Chegada de Sant´Ana em Óbidos



Lembrando_que_a Festividade de Sant´Ana inicia dia 10 de julho, com o Círio Fluvial e encerrará no dia 26 de julho, com uma programação cultural e religiosa bastante extensa. Participe!

