ÓBIDOS: Preparativos para a Festividade de Sant´Ana estão em fase final

Barracas da Festividade de Sant´Ana serão substituídas por tendas que já estão sendo montadas no local.

A Festividade de Senhora Sant´Ana acontecerá no período de 10 a 26 de julho de 2022, e os preparativos estão bastante acelerados para que a Festa da Padroeira dos Obidenses ocorra da melhor maneira possível, depois de dois anos sem acontecer presencialmente, por conta da Pandemia.

Este ano a Festividade de Sant´Ana terá algumas novidades. A primeira novidade é que as Barracas da Festividade, que fica ao lado da ARP, serão substituídas por tendas, haja vista que as barracas estavam bastantes deterioradas. O local está sendo preparado, onde já se vê as tendas que substituirão as barracas.

FOTO 360º: clique na imagem

A outra novidade, é que o Círio de Sant´Ana voltará a ocorrer em duas etapas. A trasladação da imagem de Sant´Ana sairá de Óbidos no Sábado (09), indo diretamente para o Distrito do Flexal, de onde iniciará a Romaria Fluvial, seguindo para a comunidade de São Sebastião, na Costa dos Ferreiras, onde a Balsa ornamentada receberá Senhora Sant´Ana e seguirá para Óbidos, acompanhada pelas embarcações que participarão do Círio Fluvial.

Conforme a Coordenação da Festividade, em virtude das águas do Rio Amazonas ainda estarem altas, com parte do centro comercial inundado, resolveram mudar o local de chegada do círio fluvial para o campo do Bairro Bela Vista.

A outra novidade é que a caminhada que sai comunidade do Cipoal até a cidade de Óbidos, foi antecipada e acontecerá nesta sexta-feira, no dia 08 de julho.

