Em Óbidos, Semab instala sistema de irrigação nos quintais produtivos

Ação faz parte da segunda fase de projeto "Quintal Produtivo".

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab) em parceria com o Instituto Federal do Pará (IFPA) Campus Óbidos, está realizando o trabalho de fortalecimento do projeto “Quintal Produtivo”, com a instalação do sistema de irrigação para as hortas e demais cultivos manejados (medicinais, ornamentais, frutíferas, etc.), que tem mudado a realidade econômica de cerca de 30 famílias.

A instalação do sistema de irrigação está sendo realizada de forma gradativa nas hortas localizadas na área urbana e rural do município de Óbidos.

A doação do sistema de irrigação, com todos os materiais necessários para a operacionalização: mangueiras, micro-aspersores, registros, curvas, conexão T, emendas, conta com o apoio do Instituto Alcoa, empresa Mundial Exportadora e Comércio, e da Associação Beneficente Emaús, que buscam promover a agricultura sustentável nas propriedades.

"Agora com a implantação do sistema de irrigação vai facilitar muito mais a nossa vida, vamos poder também aumentar nossas hortas. Eu queria agradecer a Semab e o prefeito Jaime Silva", destacou o agricultor Luiz Cezar Couto.

Nesta segunda fase do projeto, a Semab conta com a parceria do IFPA que, juntamente com os participantes do projeto que moram nos bairros Bela Vista e Perpétuo Socorro têm tornado espaços sem utilidade em canteiros de produção. Assim, ocorre a potencialização da produção e o empoderamento das famílias com a atividade da agricultura nos quintais.

Os técnicos da Semab orientam os alunos estagiários do IFPA quanto à instalação do sistema de irrigação, seguindo os projetos previamente planejados.

"Esse trabalho de implantação do sistema de irrigação faz parte da segunda etapa do projeto. A gente espera que muito em breve essas famílias já estejam conseguindo vender seus produtos, adquirindo renda com ajuda do projeto", enfatizou o secretário de Desenvolvimento Rural e Abastecimento, Roberto Pinedo.

O quadro técnico da Semab é o responsável pela implementação de tecnologias que contribuem na melhoria das condições de trabalho, promovendo o aumento da produção com qualidade e de forma saudável para a alimentação.

FONTE: Comunicação