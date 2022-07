ÓBIDOS: Transladação de Senhora Sant´Ana para o Flexal seguiu em carreata

Este ano o Círio Fluvial de Senhora Sant´Ana sairá do Distrito do Flexal, neste domingo, 09, aproximadamente 90 km da cidade de Óbidos. Com parte da programação, neste sábado, 09, por volta das 07h, aconteceu a trasladação da imagem da padroeira dos obidenses, que seguiu em carreata para o Distrito do Flexal, com parada na cidade de Curuá. Outras comunidades também receberão a visita da Imagem de Senhora Sant´Ana.

Veja o Vídeo do inicio da Transladação

Antes da saída da imagem de Senhora Sant´Ana, foi celebrada uma missa na Catedral pelo Padre Domingos e Padre Manoel. Logo após a missa, a imagem de Sant´Ana seguiu em carreata pelas ruas de Óbidos, rumo a estrada, com destino ao Flexal, de onde sairá o Círio Fluvial.

Clique Aqui para ver as imagens em 360º

FOTOS ....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5199-obidos-transladacao-de-senhora-sant-ana-para-o-flexal-seguiu-em-carreata#sigProId59d7500c94 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br