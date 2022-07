Diocese de Óbidos inaugura "Amazônia Store, a Loja da Amazônia"

Na noite ddesta sexta-feira, dia 08, foi inaugurado a loja física da Amazônia Store, que comercializa e produz paramentos, artigos religiosos e papelaria personalizada. A empresa vem com a ideia de gerar renda para ajudar a Diocese de Óbidos no aspecto de formação de novos Sacerdotes e futuramente no aspecto social com futuros projetos de Evangelização e Sociais.

A Amazônia Store é uma concretização de um projeto que foi pensando pelo Bispo Dom Bernardo Johannes e pelo Padre Jorge Armando em 2018, e em 2019 se concretizou de forma virtual, estava funcionando por 3 anos através do Instagram e do Whatsapp, conforme a insistência de muitos clientes, pedindo um ponto fixo, para a loja física, surgiu a possibilidade de se construir uma loja completamente diferente de tudo o que já vimos na região, uma loja conceitual com uma preocupação de não só expor os produtos nas prateleiras e sim expor e vender experiências, o cliente vem para loja em um ambiente agradável, não só parar comprar, e sim desfrutar de todo um material que não é encontrado com facilidade em outros lugares.

O nome da loja tem tudo a ver com a região em que vivemos, por isso o nome Amazônia Store, a Loja da Amazônia, a logo marca da empresa foi inspirada na história da Amazônia de uma maneira simplificada, "O Rio Amazonas e a Região Amazônica ganhou esse nome na época em que os colonizadores vieram para cá e se depararam na altura do município de Faro, bem antigamente com um grupo de indígenas de cabelos compridos que encheram toda a embarcação com flechas, eles dizem até nos relatos da história que a embarcação ficou como um 'porco espinho' com tantas flechas. E quando retornaram eles disseram que foram atacados por 'Amazonas' que na história mitológica as mulheres guerreiras que lutavam nas grandes batalhas, mas na verdade não eram apenas mulheres assim também como homens de cabelos compridos, daí surgiu o nome do Rio Amazonas, então a marca é isso, a letra 'A', a primeira letra de Amazônia e o que faz a letra se formar é uma flecha, a cor com os tons de verde representa a riqueza da Amazônia", informou o Padre Jorge.

Gerando emprego e renda para o município de Óbidos, hoje de forma direta estão empregados 4 funcionários, colaborando com o sustento de 4 famílias, gerando renda no município, movimentando o comércio local, levando o nome de Óbidos para outras cidades e outros países, "Creio que a nossa loja seja a única em Óbidos nesse ramo, que surgiu como uma possibilidade de sanar uma necessidade e uma carência financeira, tendo em vista a alto sustentabilidade da própria Diocese de Óbidos, principalmente na área de formação de novos padres da região e manter os custos de formação que são caros, e já temos projetos para futuras parceiras com outros municípios da região e alguns estudos para outros Estados, para assim ajudar ainda mais nossa região no Baixo Amazonas", comentou Padre Jorge Armando.

Para o Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes relatou sobre mais essa conquista para Diocese de Óbidos, "Quero agradecer e parabenizar a todos os envolvidos, aqueles que ajudaram para a construção da nova loja, Amazônia Store, ela é uma microempresa que visa produzir artigos religiosos e outros mais artigos para vender em nossa região, o lucro da loja sempre será destinado para a Diocese para poder financiar sobre tudo a formação de Seminaristas, a nossa preocupação sempre é o alto sustento e queremos tentar atrás da Amazônia Store de dá uma contribuição para que nós poderemos sempre manter os nossos Seminaristas e outros projetos de nossa Diocese", finalizou.

Faça uma visita na Amazônia Store, que está localizada na Rua Justo Chermont, anexo a Diocese de Óbidos.

FOTOS....



FONTE:Informações e Fotos Diocese de Óbidos