ÓBIDOS: É Círio de Sant´Ana outra vez

O Círio Fluvial de Senhora Sant’Ana, padroeira dos obidenses, um dos mais tradicionais da região do oeste do Pará aconteceu neste domingo, dia 10, iniciou no Distrito do Flexal, de onde as embarcações partiram, seguindo por lagos e igarapés, depois Rio Amazonas, até a comunidade de São Sebastião, na costa dos Ferreiras.

O Círio Fluvial iniciou no Flexal, depois da celebração que reuniu a comunidade local, devotos de Sant´Ana. A imagem de Sant´Ana saiu da igreja, seguiu em procissão até o cais do porto, onde foi conduzida pelo Barco Capitão Emanuel até a comunidade de São Sebastião, na Costa dos Ferreiras, onde muitas embarcações que esperavam o cortejo fluvial se juntaram as que vieram do Flexal e seguiram para Óbidos, chegando no Cais do Porto, por volta das 21h.

Milhares de fiéis se concentraram no Campo de Futebol, no Bairro do Bella Vista, no final do Laguinho Pauxis, na Cidade de Óbidos, esperando pela Imagem de Senhora Sant´Ana, que chegou em uma Balsa, especialmente ornamentada para o evento pelo artista Plástico Riccola Paiva, a qual foi recebida pelo Diretor da Festividade, Gico Amaral e entregue aos Padres Domingos e Edson Galego, que a ergueu à população, depois foi transportada até a Berlinda e seguiu em procissão até a Praça de Sant´Ana, onde foi celebrada uma missa campal.

Nas ruas por onde a procissão terrestre passou, a população obidense devotos de Sant´Ana se mobilizou, e de alguma forma, procuraram mostrar a sua devoção por sua padroeira, ornamentando as ruas, montando altares em suas residências e fazendo suas homenagens. Por onde a procissão do círio passou, os obidenses se emocionavam, fazendo suas orações, seus pedidos, agradecendo as graças alcançadas, cantando ou rezando silenciosamente, depois de dois anos sem acontecer presencialmente.

Enfim, de alguma forma a população católica obidense pode presencialmente rever o Círio de Sant´Ana, depois de dois anos sem acontecer por conta da pandemia, que mostrou a importância das tradições culturais do Círio de Senhora Sant´Ana e mais um ano renovou a sua fé em Sant´Ana, mobilizando e mostrando que é possível fazer um belo Círio.

Logo após a Santa missa, houve a programação no Cliper de Sant´Ana, o qual estava lotado, onde os presentes puderam se deliciar com a culinária obidense, houve leilões, e infelizmente não aconteceu o bingo, pois um temporal muito forte que atingiu Óbidos provocou alguns problemas e a programação não pode continuar por falta de energia. Hoje segue a programação normal.

A Festividade de Sant’Ana prosseguirá até o dia 26 de julho com uma vasta programação, tanto cultural, quanto religiosas.

Origem do Círio de Sant´Ana

Foi nesse clima de avivamento da igreja que, em 1935, foi realizado o Primeiro Círio Fluvial de Óbidos, sendo Senhora Sant’Ana levada no segundo domingo de julho, à residência do casal Seixas Marinho, em barco enfeitado com flores de “taxizeiro”, onde os moradores da costa fronteira, reverenciavam a Santa e depositavam suas expostulas (suplicas, rogos) e ofertas o dia todo; ao cair da tarde, retornou a procissão fluvial à cidade. O povo que esperava no cais soltava centenas de barquinhos com velas acesas que flutuavam nas águas iluminando o Rio Amazonas.

