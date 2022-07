Professores da rede municipal de Óbidos participam de formação para facilitação da alfabetização

Capacitação faz parte do projeto de recomposição da aprendizagem que propõe ações estruturadas em quatro eixos.

Com o objetivo de melhorar a qualidade da alfabetização, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou na manhã de terça-feira (12) no auditório da escola São Francisco, localizada no bairro de Lourdes, mais uma etapa projeto de intervenção pedagógica: "Óbidos, nos Caminhos da Recomposição da Aprendizagem"

O projeto propõe ações estruturadas em quatro eixos: Formação continuada de profissionais da alfabetização; Apoio pedagógico e gerencial; Aprimoramento das avalições da alfabetização e, Valorização dos profissionais da educação.

A formação continuada dos professores facilitadores iniciou em fevereiro de 2022, abrangendo professores e coordenadores pedagógicos efetivos e contratados da rede municipal de ensino.

"Hoje [terça-feira], a gente inicia nossa formação para esses professores contratados, como forma de capacitá-los a estarem aptos para desenvolver suas funções com excelência”, ressaltou a coordenadora pedagógica da Semed, Ana Júlia Nogueira.

Com foco na alfabetização, a capacitação busca elaborar uma série de metodologias que facilitem o ensino-aprendizagem, buscando sempre uma educação de qualidade.

A Secretária de Educação, Maria Zilda Bentes, destaca que que o projeto pedagógico está focado em capacitar os profissionais para ajudar a recompor todo o conteúdo que foi repassado com as dificuldades impostas pela o ensino remoto, principalmente para os alunos da zona rural.

“Esse projeto é revolucionário e ousado ao mesmo tempo. Nosso objetivo é fazer com que nossos alunos recuperem o tempo perdido com a pandemia, de forma responsável. Por isso, a Secretaria de Educação buscou ajuda profissional com consultores que estão norteando as ações do projeto”, frisou a secretária.

