Decreto da Prefeitura de Óbidos torna obrigatório uso de máscaras em repartições públicas

A Prefeitura de Óbidos divulgou nesta quinta-feira, dia 14 de julho de 2022, o Decreto nº 306/2022, o qual dispões da obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os espaços fechados no âmbito das repartições públicas no Município de Óbidos e dá outras providências.

Segundo o Decreto, esta medida é justificada em virtude do atual quadro epidemiológico de surto de Covid-19 e clamar pela observância de cuidados preventivos em relação ao contágio em Óbidos, que nas últimas semanas se agravou bastante, conforme o Boletim do Dia 12/07, registrou 22 casos.

O Decreto tem validade até 31 de julho de 2022.

Veja o Decreto na íntegra.