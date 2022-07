Obidense participa da Expedição Científica do Programa Regional França América Latina Caribe (PREFALC)

Entre os dias 17 e 30 de junho de 2022 foi realizada a Expedição Científica do Programa Regional França América Latina Caribe (PREFALC), organizada pela Le Mans Université, França. No âmbito do Acordo Internacional triangular que além da UFPA estão envolvidas a Universidade de Le Mans (França ) e a Universidade de Barraquilha (Colombia) Dentre os docentes convidados, estavam os Professores Otávio do Canto e Aquiles Simões, da Universidade Federal do Pará/Programa de Pós graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (UFPA/PPGEDAM); os Professores Celene Milanes e Ricardo Alvarez, da Corporación Universidad de La Costa (CUC) de Barranquilla, Colômbia; o Professor Jairo Gutierrez da Universidad Autónoma del Caribe, também de Barranquilla, Colômbia; e os Professores François Laurent e Elodie Salin, de Le Mans Université, França.

Cada participante realizou conferência relativa ao seu tema de pesquisa no seminário internacional organizado pelo Laboratório Espaces et Sociétés (ESO Le Mans). O Professor Canto tratou sobre o “Uso de recursos naturais e os conflitos socioambientais na Amazônia”. Durante sua apresentação, Canto destacou alguns dos principais embates verificados ao longo de toda a sua trajetória de pesquisa e discutiu a importância da Cartografia Participativa como ferramenta de empoderamento socioterritorial. O Professor Aquiles Simões, por sua vez, refletiu sobre como pensar a formação de agentes de intervenção socioagroambiental (AGIS) junto com as experiências de desenvolvimento local sustentável na Amazônia, na qual a construção do conhecimento interdisciplinar coloca em interação diferentes saberes e se inscreve numa comunidade estendida de pares.

Além disso, todos os docentes gravaram um curso por meio de videoaulas para os alunos do Master Gestion des Territoires et Développement Local, ofertado pela Le Mans Université. A temática gravada no curso do professor Otávio do Canto tem como tema a “Apropriação e uso de recursos naturais na Amazônia”. O curso do professor Aquiles Simões se intitula “Diversidade Socioagroambiental e Inovações Sociotécnicas na Amazônia”.

A expedição científica contou também com visitas e trabalho de campo em torno de três temáticas: transição agroecológica, gestão integrada de recursos hídricos e patrimônio cultural e turismo. No seio dessas temáticas os pesquisadores puderam conhecer:

Na temática gestão de recursos hídricos uma das visitas foi organizada em parceria com o Sindicato da Bacia Hidrográfica de l’Oudon, em Mayenne. Na ocasião, foram apresentadas a Política Nacional de Recursos Hídricos e seus dispositivos de governança bem como as ações locais com vistas à restauração da qualidade da água e manutenção ecológica. A programação no seio dessa temática também contou com uma visita à bacia de Sélune e à baía de Mont-Saint-Michel, situadas nos departamentos de Manche e Ille-et-Vilaine. Na oportunidade, promoveu-se o debate a respeito das atividades de recuperação do rio Sélune após a retirada de uma barragem, que resultou no assoreamento da baía, e as consequências socioambientais deste quadro, frente ao turismo desenvolvido na área.

Na temática patrimônio, cultura e turismo houve visitas a monumentos históricos, como o Château de Versailles, em Versailles-Yvelines, a horta do rei, a Escola Nacional Superior de Arquitetura, localizada nos antigos estábulos do Palácio de Versailles, o centro histórico de Le Mans e sua muralha galo-romana, classificada como monumento histórico desde 1862, e uma jornada turística nas cidades de Saint-Malo e Cancale, incluindo a visita em Pointe du Grouin, Bretagne.

Outra atividade relevante foi a assembleia geral do Laboratório Espaço e Sociedade (UMR ESO), na cidade de Saint-Malo, da qual participou o professor Otávio do Canto como pesquisador associado desde 2021.

Projeto PREFALC: O PREFALC é um programa de cooperação universitária que visa desenvolver intercâmbios e oportunidades de treinamento entre instituições de ensino superior francesas, latino-americanas e/ou caribenhas. Este programa apoia a mobilidade de professores- pesquisadores

FONTE: PROINTER - Relações Internacionais