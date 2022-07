Sant´Ana 2022: Noite dedicada a Paróquia de São Martinho de Lima

A noite desta quarta-feira, dia 20, da Festividade de Sant´Ana 2022 foi dedicada a Paróquia de São Martinho de Lima, cuja a programação iniciou com a tradicional procissão que da Igreja de Santa Terezinha e teve como tema: "Minha boca anunciará vossa justiça”.

A_procissão_que saiu do Bairro de Santa Terezinha, fez um longo percurso percorrendo várias ruas até a Catedral de Sant´Ana, onde foi celebrada a missa diária que foi presidida pelos Padres Leonardo e Emanuel

Os Notários e Convidados foram: Paróquia São Martinho de Lima, Comunidades da área urbana com suas pastorais e movimentos, Associação Comercial e Empresarial de Óbidos e seus Colaboradores, comerciantes em geral.

Atração_Cultural

Logo após a missa as atividades culturais aconteceram no Cliper de Sant´Ana, onde houve leilões, bingos e apresentações da quadrilha Coração Junino, que venceu o Festival de Quadrilhas Intermunicipal, que aconteceu em Óbidos no início de julho. A apresentação foi bastante aplaudida pelo público presente na Praça de Sant´Ana e Cliper.

