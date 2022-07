Sant´Ana 2022: Noite dedicada a Escola Bíblica Catequética, Apostolado da Oração

Com o tema: “Deus é fonte da vida”, a noite desta quinta-feira, dia 21, da Festividade de Sant´Ana 2022 foi dedicada a Escola Bíblica Catequética, Apostolado da Oração, cuja a programação iniciou com a tradicional procissão que saiu da Sala da Catequese, próximo a Praça do Ó, Bairro do Centro, percorreu várias ruas até a Catedral de Sant´Ana, onde foi celebrada a missa diária.

Os Notários e Convidados foram: Escola Bíblica Catequética, Apostolado da Oração, Feirantes, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Servidores da SEMAB e Sindicato Rural de Óbidos.

Atração_Cultural

Logo após a missa as atividades culturais aconteceram no Cliper de Sant´Ana, onde houve leilões, bingos e apresentação da Cantora Gracerlaine, que comemorou seus 25 anos de carreira profissional, onde cantou vários sucessos da MPB e foi bastante aplaudida pelo público presente.

Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5230-sant-ana-2022-noite-dedicada-a-escola-biblica-catequetica-apostolado-da-oracao#sigProIdc2d21ea072 View the embedded image gallery online at:

Lembrando_que_nosso Site www.obidos.net.br (Chupaosso) está fazendo a retransmissão ao VIVO da programação Religiosa e Cultural, a partir das 20h, pelas suas redes sociais, que pode ser acessada no endereço: www.facebook.com/obidos.net.br

Nesta sexta-feira, dia 22, a procissão inicia em frente a a Loja Maçônica Força e Harmonia.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5230-sant-ana-2022-noite-dedicada-a-escola-biblica-catequetica-apostolado-da-oracao#sigProId567837ca98 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5230-sant-ana-2022-noite-dedicada-a-escola-biblica-catequetica-apostolado-da-oracao#sigProIdcef695a9b0 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade