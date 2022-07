ÓBIDOS: Elina Ribeiro realizou Show no Palco do Cliper de Sant´Ana

A programação da Festividade de Sant´Ana da noite deste sábado, dia 23, foi bastante movimentada e iniciou com a tradicional procissão que saiu da Igreja de São Pedro, no BAirro de Bela Vista, percorreu várias ruas até chegar a Praça de Sant´Ana, depois Catedral de Sant´Ana, onde aconteceu a missa diária, em seguida, houve leilões e bingos, no Cliper.

Logo após, aconteceu o Show de Eliana Ribeiro no Palco do Cliper, como parte da programação da Festividade de Sant´Ana, onde reuniu um excelente público formado pelo povo obidense e pessoas vindas das cidades vizinhas a Óbidos, que estavam esperando ansiosamente a apresentação de Elina, confirmando a expectativa do público e dos organizadores.

O Show de Eliana Ribeiro iniciou por volta das 22h30 e foi até a meia noite, a qual, com suas músicas religiosas emocionou as pessoas presentes, que juntas acompanharam as suas canções e os louvores da cantora, que foi muito reverenciada pelo público.

Após o Show, Eliana recebeu em seu camarim as pessoas que queria fazer uma foto com a cantora, como forma de recordação.

Nesta noite, ainda teve o Show de Noelson e Músicos Convidados.

Eliana Ribeiro

Eliana Ribeiro é de Vitória – ES, seu encontro com Deus aconteceu no ano de 1993, num encontro para Jovens em sua cidade natal com a presença do Pe. Léo (Comunidade Bethânia). A partir daí começou a dar passos de conversão, pois descobriu sua vocação em um encontro do Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica (RCC), realizado em 1997, em Aparecida – SP. Iniciou o caminho vocacional para a comunidade Católica Canção Nova em 1998 e em Janeiro de 1999 ingressou na instituição.

Em 2002, Eliana gravou seu primeiro CD: “Tempo de Colheita”. São 11 músicas que contam um pouco de sua história (como “Olhando pra mim”, feita para seu pai, falecido em dezembro de 2000), carreira esta que perdura até hoje com muitos sucessos religiosos, que tem como objetivo levar as pessoas a buscarem uma profunda experiência com o amor concreto de Deus que atua na vida de cada um.

