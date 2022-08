No acumulado de janeiro a junho, o Estado do Pará registra saldo positivo de quase 25 mil novas vagas de trabalho. Nos últimos 12 meses, ou seja, de julho/2021 a julho/2022, o crescimento do emprego formal também tem um saldo positivo de quase 55 mil novos postos de trabalho.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados, nesta quinta-feira (28), pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O levantamento nacional mostra uma retomada econômica no Pará, já que no comparativo entre admitidos e desligados, em junho deste ano, o Estado voltou a apresentar saldo positivo de empregos formais.

Óbidos está entre os 10 municípios que mais criaram empregos formais no Pará, ficando em 6º lugar, com 416 postos de trabalhos criados. Os 10 municípios paraenses que mais geraram postos de trabalho em Junho/2022: Belém 1.644; Parauapebas 1.094; Ananindeua 572; Marabá 471, Canaã dos Carajás 443; Óbidos 416; Barcarena 358; Santarém 351; Paragominas 326 e Anapu 316.

Se compararmos com os municípios do oeste do Pará, Óbidos teve a melhor colocação com a geração de 416 de empregos formais em junho deste ano, ficando à frente de Santarém que gerou 351 vagas:

Confira os 10 municípios do oeste do Pará que mais geraram postos de trabalhos: Óbidos 416; Santarém 351; Oriximiná 281; Juruti 105; Itaituba 61; Monte Alegre 47; Aveiro 20; Rurópolis 19; Terra Santa 21 e Belterra14 vagas.

Setores mais expressivos

Entre os segmentos, o destaque para a geração de vagas, em junho deste 2022 no Pará, está entre os setores da construção civil, serviços e agropecuária. De acordo com a pesquisa divulgada nesta quinta-feira, o mês de junho de 2022 apresenta o crescimento de 1,18% do saldo de empregos de carteira assinada em relação ao mês de maio. E o crescimento acumulado do saldo de empregos no ano de 2022 é de 3% em relação ao estoque de empregos formais no ano de 2021. Dos 144 municípios paraenses, 112 têm saldo de empregos positivo em junho de 2022, enquanto 25 municípios; saldo negativo; e 7 municípios obtiveram saldo zero.

