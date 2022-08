ÓBIDOS: Decreto mantém obrigatoriedade do uso de máscara em prédios públicos

Medida foi prorrogada até o dia 16 de agosto, devido o atual cenário epidemiológico.

O Decreto Municipal n° 342/2022 publicado na manhã desta terça-feira (2) pela Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano (Semad), prorrogou a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial, para o acesso aos órgãos ligados à Administração Municipal.

A medida, foi adotada em função do atual cenário epidemiológico do município, e a necessidade de retomada do uso de proteção individual em ambientes fechados e recepções dos prédios públicos.

O decreto, mantém também, a orientação para o distanciamento social e o uso de álcool para a higienização dos espaços de uso comum e das mãos dos usuários.

O documento tem validade até o dia 16 de agosto, depois, será realizada uma nova avaliação do quadro epidemiológico em Óbidos.

Veja o Decreto na íntegra:

FONTE: Comunicação/PMO