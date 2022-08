Censo 2022: coleta domiciliar iniciou nesta segunda, 1º de agosto

No Pará, são mais de 6 mil recenseadores executando a coleta em cerca de 2 milhões de domicílios em todos os municípios.

Começou nesta segunda-feira, dia 1º de agosto, a fase mais importante do Censo Demográfico 2022: a COLETA DOMICILIAR, quando os recenseadores visitam todos os domicílios, para levantar quantos são e como vivem todos os residentes no país. As informações vão compor o grande banco de dados oficiais que, entre outros objetivos, servirá para pautar o futuro do país pelos próximos dez anos.

No Pará, o IBGE conta com mais de 7 mil servidores temporários, dos quais 6 mil são recenseadores, atuando em todos os 144 municípios: eles estarão visitando mais de 2 milhões de domicílios, em todo o estado. A concentração maior de domicílios é na Região Metropolitana de Belém (RMB), onde são estimados cerca de 850 mil domicílios a serem visitados.

QUESTIONÁRIOS - Existem dois tipos de questionários a serem aplicados neste censo:

O “Básico” (do universo) tem 26 questões e será aplicado em 100% dos domicílios visitados. Nele constam perguntas sobre: lista de moradores; características do domicílio; características dos moradores (identificação étnico-racial - quilombolas e Indígenas; registro civil; educação; rendimento do responsável); mortalidade. A duração média para preenchimento do questionário básico é de 5 e 7 minutos.

O “Ampliado” (da amostra) tem 77 questões, será aplicado em cerca de 10% do total de domicílios e inclui (além dos itens do questionário básico) características como: nupcialidade (pessoas solteiras, casadas, separadas etc); características do arranjo familiar; fecundidade; religião; pessoas com deficiência; migração interna e internacional; educação; deslocamento para estudo; trabalho e rendimento; deslocamento para trabalho; autismo. Para preenchimento de todo o questionário da amostra, estima-se que é necessário entre 25 a 30 minutos.

O CENSO DEMOGRÁFICO 2022 é a maior operação de recenseamento já organizada no país e uma das maiores do mundo. É a única pesquisa que vai a todos os domicílios. O IBGE estima que serão 78 milhões de endereços a serem visitados, nos 5.570 municípios brasileiros, para recensear mais de 215 milhões de habitantes. Para dar conta do desafio, o órgão conta com 210 mil servidores temporários (coordenados por efetivos), em todo o Brasil, para coleta de dados, supervisão, apoio técnico-administrativo e apuração dos resultados.

O censo vai gerar resultados distribuídos pelas áreas de: Brasil, Grandes Regiões, UFs, Mesorregiões e Microrregiões, Municípios, entre outros recortes territoriais de interesse para estudos específicos. Os primeiros resultados têm previsão de estarem sendo divulgados a partir do primeiro semestre de 2023.

PARA OS MUNICÍPIOS, o Censo Demográfico tem uma importância vital: fornece dados municipais para formulação e implementação e avaliação de políticas públicas, além de ser uma das principais bases para o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Para o setor privado, disponibiliza informações socioeconômicas da população imprescindíveis para estudos e estratégias mercadológicas.

Para universidades e seus pesquisadores, os dados do Censo Demográfico também são fundamentais para balizar estudos nas mais diversas áreas – saúde, educação, trabalho, infraestrutura urbana, mobilidade, projeções populacionais etc.

Para o Terceiro Setor os dados do censo também são de fundamental importância, pois é com base nesses números que essas entidades podem pautar suas agendas de reivindicações junto ao poder público, bem como criar projetos para captar parceiros, com o intuito de garantir conquistas, direitos e melhorias na qualidade de vida das comunidades e grupos populacionais específicos.

FONTE: IBGE