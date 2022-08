ÓBIDOS: Academia de Saúde realiza atividades educativas de prevenção ao AVC

No dia 5 de agosto, comemora-se o Dia Nacional da Saúde no Brasil. A data, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da educação sanitária e a ter um estilo de vida mais saudável.

Nesse sentido, a Secretaria de Saúde de Óbidos, por meio da Academia de Saúde, realizou na manhã desta terça-feira, dia 02 de agosto, na Praça de Santa Terezinha, uma ação voltada para os usuários do programa vida saldável, com ênfase em informações sobre o AVC, onde o mesmo, por sua vez, atingem muitas pessoas.

Foram realizadas atividades de prevenção do AVC, como identificá-lo, educação em saúde sobre o risco do tabagismo para o surgimento do AVC, finalizando com atividades físicas para incentivar o público alvo.

Ao longo deste mês, outras atividades alusivas à data, devem ser realizadas.

Com informações comunicação/Pmo

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade