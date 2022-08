Círio das Canoas foi realizado em Oriximiná

Aconteceu no sábado, dia 30 de julho, em Oriximiná, mais uma edição do Círio Simbólico das Canoas, o qual saiu da residência da Senhora Joana D’arc, com a imagem do glorioso Santo Antônio chegando até a rampa da Barreirinha, onde os devotos saíram em suas canoas no translado pelo rio, relembrando os primórdios de como começou o grande Círio Fluvial Noturno de Santo Antônio.

A chegada aconteceu na rampa da Souza Real, de onde saiu em procissão até a igreja Matriz, onde foi realizado a Santa Missa, que teve o retorno das imagens que estavam na peregrinação e a benção de Santo Antônio.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5260-cirio-das-canoas-foi-realizado-em-oriximina#sigProId69acb6e947 View the embedded image gallery online at:

FONTE:Diocese de Óbidos, com informações da Paróquia Santo Antônio/Oriximiná