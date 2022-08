IFPA – Campus Óbidos abre inscrição ao Curso Técnico Subsequente em Agroecologia

O IFPA - Campus Óbidos lança edital do Processo Seletivo para preenchimento de 40 vagas no Curso Técnico Subsequente em Agroecologia, no turno da noite e modalidade de ensino presencial. O ingresso da turma será para o 2° semestre do ano letivo de 2022.

Para se inscrever, o candidato deve preencher integralmente o formulário de inscrição com dados pessoas e socioeconômicos e apresentar original e cópia do documento de identidade oficial com foto, CPF e Histórico Escolar do Ensino Médio ou documento equivalente.

As vagas são destinadas a candidatos que já concluíram o ensino médio ou equivalente e a previsão de início das aulas será a partir do dia 15 de setembro.

SERVIÇOS

Inscrições Presenciais: 05 a 12 de agosto 2022

Local da Inscrição: Biblioteca do IFPA - Campus Óbidos.

Horário: De 08:30h às 11:30h - De 14:30h às 17:30h

Mais informações CLIQUE AQUI!

Fonte: IFPA – Campus Óbidos