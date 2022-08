Processo de lançamento de cabos elétricos sobre o Rio Amazonas, em Óbidos, está em andamento

Processo de lançamento de Cabos Elétrico sobre o Rio Amazonas, em Óbidos, entre as torres da Linha de Transmissão Elétrica Oriximiná – Parintins está em andamento.

A construção da Linha de Transmissão Elétrica que sai de Oriximiná, passando por Óbidos, Juruti, até chegar a cidade de Parintins está sendo feita pela Empresa ELECNOR do Brasil e está em pleno andamento.

As torres que permitirão a travessia dos cabos sobre o Rio Amazonas medem 253m de altura e foram construídas próximas a cidade de Óbidos. O processo de lançamento dos cabos entre as torres já está em andamento, sendo que para isso, desde o dia 11 de julho, o trânsito de embarcações nesse trecho do Rio Amazonas, vem sendo interrompido diariamente, de 08h as 11h, para execução dos serviços.

O vídeo seguinte, produzido por Élison Araújo, mostra a entrevista realizada com Daniel Costa, da Docel Ambiental, sobre o lançamento de cabos atravessando o Rio Amazonas. No vídeo, Daniel informou que para evitar acidentes e proporcionar maior segurança, o fluxo de embarcações do Rio Amazonas foi fechado no dia 11 de julho e vai até 9 de agosto, todos os dias de 08h às 11h, incluindo domingos e feriados.

Barcos de pequeno e grandes portes não poderão circular nessa área, nesse horário, sendo que nesse período a Marinha do Brasil estará fazendo a fiscalização para que o serviço de lançamento de cabos seja concluído até a data prevista pela Elecnor.

Confira o vídeo:

Linha de Transmissão Elétrica Oriximiná-Parintins

O Contrato Full EPC a preço fixo, com todos os riscos incluídos, para a obtenção das licenças ambientais, desapropriações, engenharia, fornecimento, construção e comissionamento de duas novas subestações, ampliações de uma subestação e duas linhas de transmissão, sendo que a obra iniciou em março de 2019, com previsão de conclusão em março de 2024, com as seguintes características:

- Construção de duas novas subestações de 230/138 kV em Juruti e Parintins;

- Ampliação em 500/230 kV da subestação de Oriximiná;

- Linha de transmissão de 230 kV Oriximiná-Juruti (138 km e 299 torres).

- Cruzamento do Rio Amazonas de 2,3 km, em Óbidos, para o qual serão instaladas 2 torres de suspensão de 253 m de altura e média 1.300 Tn de peso;

- Linha de transmissão em 230 kV em Juruti-Parintins (102 km e 226 torres).

www.obidos.net.br – Foto de João Canto