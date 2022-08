Povo de Oriximiná celebra o Círio Fluvial de Santo Antônio com muita luz

Neste domingo, dia 07 de agosto, a tradicional alvorada que aconteceu na madrugada pelas ruas de Oriximiná, anunciou Círio Fluvial de Santo Antônio, em sua 76ª edição. Foi um Círio de retorno população oriximinaense participando presencialmente da romaria fluvial, fogos, procissão, missa e programação cultural.

Por volta da 19h começou o Círio Fluvial de Santo Antônio, que este ano de 2022, saiu da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, Lago Jacupá, zona rural do município. A imagem de Santo Antônio foi conduzida em uma balsa ornamentada com miniatura da Igreja do Santo, toda iluminada, com jogos de luzes que se alternavam durante o percurso pelo Rio Trombetas, acompanhados por muitas embarcações enfeitadas e iluminadas, até chegar no porto da cidade, onde milhares de pessoas estavam aguardando a romaria.

Na_chegada_da_Romaria Fluvial, centenas de barquinhas confeccionadas com anhingas e velas foram soltas no Rio Trombetas e iluminaram a romaria, abrilhantando ainda mais o evento. Em seguida muitos fogos de artifícios saudaram a chegada da Romaria no porto da cidade, assim como, drones formavam imagens representativas do Círio de Santo Antônio, para aplausos da população.

Ao chegar no cais do porto, por volta das 21h, a imagem de Santo Antônio foi retirada da balsa, colocada no andor e seguiu em procissão pelas ruas da cidade até a Praça de Santo Antônio, onde aconteceu uma missa campal, presidida pelo pároco da Paróquia Santo Antônio de Oriximina, Frei João Santiago, acompanhados por vários sacerdotes.

A_Programação da Festividade de Santo Antônio terá prosseguimento até encerra-se no terceiro domingo de agosto (21), com vários eventos paralelos, culturais e religiosos, que movimentarão a cidade de Oriximiná durante todos os dias da Festividade.

“Viva Santo Antônio, proteja a todos e rogai por nós”

