UBS’s de Óbidos recebem ações de incentivo à amamentação da campanha “Agosto Dourado”

A campanha percorrerá unidades de saúde da cidade e do interior do município.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), promove entre os dias 1º a 26 de agosto, as ações alusivas à campanha ‘Agosto Dourado’ que incentiva o aleitamento materno.

O mês foi designado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para marcar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno.

No Brasil, agosto também ganha destaque, por ser considerado o “Mês do Aleitamento Materno”. O melhor alimento para qualquer bebê é o leite materno da própria mãe, principalmente se este for oferecido diretamente do seio.

As ações que estão sendo realizadas pelos profissionais da Semsa, têm como foco aumentar as taxas de amamentação em Óbidos, principalmente para crianças com menos de seis meses de idade.

“Nossa ideia é reforçar para as mães que são acompanhadas pela rede municipal de saúde, a importância e os benefícios da amamentação para as crianças. Muitas mães que estão no pré-natal ainda têm dúvidas sobre como amamentar, como é o início desse processo e essas ações também estão repassando essas informações”, destacou a enfermeira Nilda Ribeiro.

O leite materno auxilia no desenvolvimento de diversos sistemas da criança: imunológico, neurológico e metabólico. Para as mães, os benefícios são muitos: entre eles, melhor recuperação do parto e menos risco de câncer de mama.

Na manhã de segunda-feira (8), a Unidade Básica de Saúde Helena Ferreira Ribeiro, no bairro São Francisco, foi o local escolhido para o “Dia D” da campanha.

A dona de casa, Jacilene Souza, acompanhou a palestra e participou das atividades interativas, e destacou a necessidade da amamentação para garantir o desenvolvimento saudável da filha.

“Amamentação é vida. A mãe que entende isso, tá dando vida pro seu bebê, isso é muito importante. E as informações repassadas aqui foram muito boas pra gente entender melhor”, enfatizou.

Acompanhe o calendário das ações do ‘Agosto Dourado’ em Óbidos:

8 a 12 de agosto

UBS Helena Ferreira Ribeiro;

UBS Nazaré Venâncio Ribeiro;

UBS Risete Pinto Venâncio;

UBS Maria Madalena Alves de Azevedo.

15 a 19 de agosto

UBS Francisco Rodrigues de Barros;

UBS Zuraia Conti Galati;

UBS Jardilene da Gama Almeida;

UBS Ana de Oliveira Rocha.

22 a 26 de agosto

UBS Jofre de Matos Cohen;

UBS Lauro Corrêa Pinto;

UBS da Liberdade;

UBS Cipoal.

Por: Érique Figueirêdo/ Ascom-PMO