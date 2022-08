Capacitação para monitoramento do Programa Dinheiro Direto na Escola foi realizado em Óbidos

Com objetivo de aperfeiçoar a aplicação dos recursos destinados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (Cecampe-Norte), realizou uma capacitação de assistência técnica e monitoramento voltado para o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE Básico), que garante o financiamento de projetos nas áreas de alfabetização, anos finais, infraestrutura escolar, educação inclusiva, educação do campo e gerenciamento do equipamento educacional especializado.

A capacitação realizada nos dias 10 e 11 de agosto na Escola Dom Floriano, é o resultado de uma parceria do Governo Municipal, por meio da Secretaria de Educação com o Cecampe-Norte.

Participaram representantes dos conselhos escolares da rede municipal de ensino, dirigentes, secretários e tesoureiros das unidades escolares das áreas de terra firme, várzea e zona urbana, além dos técnicos da Secretaria de Educação, que acompanham os recursos destinados pelo Governo Federal ao município.

Fonte: Comunicação/Pmo