Ufopa abre inscrições para cursos de graduação até o dia 22, com vagas pra Óbidos

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realiza a segunda edição do Processo Seletivo Regular 2022, com novas inscrições para o preenchimento de vagas em 26 cursos de graduação nas unidades acadêmicas da sede e dos campi fora de sede. Ao todo, são 286 vagas ofertadas, sendo 229 vagas para o campus Santarém, 23 vagas para o Campus Monte Alegre, 7 vagas para o Campus Oriximiná, 17 vagas para o Campus Itaituba, 5 vagas para o Campus Juruti e 5 vagas para o Campus Óbidos.

Os interessados devem fazer sua inscrição, que é gratuita, no período de 10 a 22 de agosto de 2022 no site do processo seletivo: https://ufopa.edu.br/psr2022segundaedicao/ . Esta segunda edição do PSR é independente da primeira. Assim, quem quiser participar precisa realizar uma nova inscrição. No processo de inscrição, o candidato deve preencher corretamente todos os dados solicitados, inclusive sobre seu perfil socioeconômico, e executar a sequência de procedimentos descrita, indicando a opção de curso e turno de aula.

Critérios

Somente pode se inscrever no PSR 2022 2ª Edição o candidato que participou do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em pelo menos uma das edições realizadas entre os anos de 2017 a 2021. Estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo Regular PSR/Ufopa 2022 2ª Edição o candidato que descumprir um destes itens: a) tenha faltado em, pelo menos, um dia de prova do Enem; b) tenha obtido pontuação inferior a 400 na Redação; c) tenha obtido pontuação média das quatro áreas temáticas (Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagem, Códigos e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias) inferior a 400, utilizada para participação neste processo seletivo.

Caso o candidato tenha participado em mais de uma edição do Enem entre os anos 2017 a 2021, será escolhida, automaticamente, a maior nota, desde que esta atenda aos critérios estabelecidos no edital. De acordo com a Comissão Permanente de Processos Seletivos, haverá somente uma chamada com convocação do cadastro de reserva.

Habilitação

O candidato classificado deve estar atento às etapas do processo de habilitação, que é a apresentação, pelo candidato, dos documentos exigidos no edital do PSR, comprovando os dados declarados no ato da inscrição. Para ter assegurada a vaga, o candidato deverá cumprir os procedimentos e os prazos especificados nos editais de habilitação, a serem disponibilizadas na página da Proem.

Cronograma geral do PSR/Ufopa 2022 2ª Edição

O EDITAL do PSR/Ufopa 2022 2ª Edição pode ser acessado AQUI.

Inscrição de candidatos – 10/08/2022 a 22/08/2022.

Convocação para a habilitação – Data a ser definida.

Início das aulas do ano letivo de 2022 (2022.1) – 19/09/2022

FONTE: Talita Baena – Comunicação/Ufopa