‘Agosto Lilás’: Confira a programação da campanha de combate à violência contra a mulher em Óbidos

Ações de mobilização serão realizadas de 22 a 26 de agosto pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

A quarta semana do mês de agosto em Óbidos, será marcada por uma série de ações de sensibilização e repasse de informações à população, para reforçar o combate à violência contra a mulher.

A iniciativa, que faz parte da campanha “Agosto Lilás” será realizada no período de 22 a 26, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), por meio do Centro de Referência Especializado de Assistencial (Creas).

A programação foi organizada com o objetivo de ampliar o alcance das informações ao público, por meio da realização de rodas de conversas, palestras, panfletagem, divulgação nos meios de comunicação, e ações sociais voltadas para a beleza da mulher.

A secretária de Desenvolvimento Social, Aldanete Farias, lembrou que as políticas para a garantia dos direitos das mulheres avançaram nos últimos anos em Óbidos, mas ainda existem muitos desafios, a exemplo, o número elevado de violência doméstica registrada no município.

“É preciso conhecer para combater. Infelizmente os casos ainda são recorrentes. Por isso, elaboramos uma programação que leve as informações de combate a esse tipo de crime para escolas, organizações sociais, para os serviços socioassistenciais. Também definimos ações para valorizar e estimular as nossas mulheres, com a realização de atividades sociais e de proteção as nossas mulheres”, destacou.

A denúncia de violência contra a mulher pode ser feita em delegacias e órgãos especializados, onde a vítima procura amparo e proteção. O Ligue 180, central de atendimento à mulher, funcionam 24 horas por dia, é gratuito e confidencial.

Veja a programação completa

22/08 (segunda-feira)

Lançamento da Campanha “Agosto Lilás”

Roda de Conversa: Mulher desperte sua força interior

Público: Grupo das Rosas

Local: Creas

Hora: 09h

Divulgação da campanha nos meios de comunicação

Diálogo com a equipe do Creas sobre a temática

Rádio Atalaia FM – 9h

Rádio Comunitária Sant’Ana – às 15H

23/08 (terça-feira)

Panfletagem

Compartilhamento do material da campanha

Feira do Produtor Rural – 8h

Porto fluvial (embarcações) – 18h

24/08 (quarta-feira)

Palestra

Tema: Autoestima para superar e empoderar

Público: estudantes do IFPA e convidados

Local: Creas

Hora: 8h

Panfletagem

Compartilhamento do material da campanha (folders)

Local: Praça Frei Rogério (Praça do Ó)

Hora: 18h

25/08 (quinta-feira)

Palestra

Tema: 16 anos da Lei Maria da Penha

Palestrante: Carmen Pereira

Público: estudantes do IFPA e convidados

Local: IFPA

Hora: 8h

Aulão de dança – Zumba Lilás

Prof° Patrick Siqueira

Local: Praça da Cultura

Hora: 18h

26/08 (sexta-feira)

Encerramento

Momento de Beleza

Roda de Conversa: É pra você que em um mesmo dia vive várias versões!

Sessão de maquiagem, limpeza de pele, arrumação de cabelo

Público: Grupo das Rosas

Local: Creas

Hora: 8h

Por: Érique Figueirêdo/Comunicação/PMO