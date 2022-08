Reunião entre Semma e coordenadores de bandas e fanfarras define critérios para ensaios

Portaria foi publicada para estabelecer normas para o período de preparação dos grupos musicais em Óbidos.

Com a proximidade dos festejos alusivos aos 200 anos da Independência do Brasil, celebrado no dia 7 de setembro, os ensaios das bandas e fanfarras de escolas das redes estadual e municipal de ensino, já iniciaram, por conta disso, uma reunião realizada na tarde de quarta-feira (10) no auditório da Casa de Cultura, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Óbidos, apresentou as normas e critério para ensaios.

Como os ensaios são realizados nas dependências das escolas, que na maioria dos casos, estão próximas a residências e outros estabelecimentos, foram definidos pela Semma horários para evitar situações que caracterizem perturbação do sossego alheio ou crime ambiental de poluição sonora.

Diego Santos, secretário de meio ambiente, explicou aos coordenadores das bandas e fanfarras e aos representantes das direções das escolas, que os critérios são uma forma de garantir o trabalho de preparação dos grupos, sem que ocorra denúncias, como em anos anteriores.

“Temos uma portaria de 2019 que, levando em consideração a necessidade do trabalho das escolas e a garantia do sossego dos vizinhos desses educandários, determinou horários diferentes para cada dia da semana. A secretaria sempre recebia denúncias de pessoas que se diziam incomodadas, por isso vamos manter essas normas para que todos tenham os seus direitos assegurados”, ressaltou.

Participaram da reunião representantes das escolas São José, Inglês de Souza, Felipe Patroni, Irmã Firmina, Maurício Hamoy e São Francisco.

O diretor da escola Felipe Patroni, Ademar Sarrazin, destacou que o planejamento é importante para que as unidades de ensino possam trabalhar tranquilamente no período de preparação para os desfiles. “Tudo tem que ser planejado. Estamos aqui para nos organizar com relação aos horários de ensaios e para respeitar também a comunidade que está ao entorno da escola”, disse.

Conforme a portaria publicada pela secretaria de meio ambiente, os dias da semana e horários de ensaios ficaram assim definidos:

Segunda-feira

8h às 12 e de 17h às 20h

Terça-feira

8h às 12 e de 17h às 20h

Quarta-feira

8h às 12 e de 17h às 20h

Quinta-feira

8h às 12 e de 17h às 20h

Sexta-feira

8h às 12 e de 17h às 20h

Sábado

16h30 às 19h30

Domingo

16h30 às 19h30

A portaria estabelece ainda que, estão expressamente proibidos os ensaios de bandas e fanfaras nos feriados. Nos casos de ensaios externos em vias públicas, deverá ser solicitada autorização dos órgãos competentes, sendo dispensada a autorização ambiental.

FONTE: ASCOM-PMO