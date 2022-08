Igreja Católica de Óbidos celebra o dia de São Tarcísio, mártir da Eucaristia

Aconteceu nesta segunda-feira, dia 15, em Óbidos, na Cadetdral de Sant´Ana, uma uma missa pra comemorar o Dia de São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas, que se reuniram para comemorar a data.

A Paróquia de Sant'Ana organizou a missa comemorativa, da qual participaram coroinhas das comunidades de Santa Maria (centro), N.S de Lourdes, Sagrado Coração de Jesus, N.S. de Fátima e São Pedro (Bela Vista). Após a missa, que foi celebrada pelo padre Manoel, foi servido um lanche aos às pessoa que foram prestigiar o evento, no Cliper de Sant'Ana.

São Tarcísio

A história de Tarcísio ocorreu no século III. Naquela época, o imperador Valeriano perseguia os cristãos e Tarcísio era um jovem acólito da Igreja de Roma, que frequentava as catacumbas de São Calisto. Certo dia, pensando que sua juventude seria o melhor abrigo para a Eucaristia, ofereceu-se para levar o Pão consagrado aos prisioneiros e enfermos.

Mas, ao longo do caminho, encontrou alguns jovens pagãos. Ao perceberem que Tarcísio apertava alguma coisa ao peito, tentaram arrancá-la. O menino não cedeu e, por isso, levou chutes e alguns até o apedrejaram. No entanto, Tarcísio resistiu e consegue não deixar profanar as hóstias. Estando já em fim de vida, um oficial pretoriano, que, às ocultas, havia se convertido ao cristianismo, o socorreu e o levou ao sacerdote da sua comunidade. Entre suas mãos cruzadas no peito, ainda se encontrava o pequeno bornal com a Eucaristia. Após a sua morte, Tarcísio foi enterrado nas catacumbas de São Calisto. Na epígrafe, foi inciso o ano 257, a pedido do Papa Dâmaso.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5285-igreja-catolica-de-obidos-celebra-o-dia-de-sao-tarcisio-martir-da-eucaristia#sigProId4090cae0ff View the embedded image gallery online at:

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5285-igreja-catolica-de-obidos-celebra-o-dia-de-sao-tarcisio-martir-da-eucaristia#sigProId4090cae0ff View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade