ÓBIDOS: Vereador apresenta PL que propões criação de mão única em perímetro da Av. Dom Floriano

Projeto de Lei - PL propõe a criação de mão única na Avenida Dom Floriano, no perímetro entre as Ruas Dom Pedro II e Travessa Lauro Sodré.

Na sessão ordinária realizada nesta terça-feira, dia 16, foi apresentado no Plenário da Câmara Municipal de Óbidos, Dr. Emmanuel Simões Rodrigues, o projeto de Lei Nº 03/2022, de autoria do vereador Isamarc Soares, o qual propõe a criação de mão única na Avenida Dom Floriano, no perímetro entre as Ruas Dom Pedro II e Travessa Lauro Sodré.

De acordo com o parlamentar, a sugestão para se tornar mão única no referido perímetro, é que a via possui grande fluxo de tráfego de veículos motorizados, o que inclusive já se registrou acidentes com vítimas, uma vez que a via é estreita e não há acostamento que permita a saída rápida da pista de rolamento.

O Projeto de Lei, após lido em Plenária, foi encaminhado para ser analisado pelas Comissões Permanentes da Câmara.

Informações Comunicação/CMO