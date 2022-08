Secretaria de Saúde de Óbidos inicia as consultas especializadas agendadas para o mês de agosto

Seis médicos, de diferentes especialidades, atenderão à demanda reprimida no período de 18 de agosto a 3 de setembro.

As primeiras consultas especializadas agendadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para o mês de agosto começaram a ser realizadas nesta quinta-feira (18), no Hospital Municipal José Benito Priante (24 Horas), localizado no bairro de Fátima.

A continuidade dos atendimentos faz parte do planejamento da Prefeitura de Óbidos para zerar a demanda reprimida do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), e criar o perfil de atendimento que definirá as maiores demandas ativas da rede municipal, em relação às especialidades médicas.

Soliane Lemos, diretora do hospital municipal, explica que muitos pacientes ainda desconhecem a regulação das consultas, e lembra que é preciso procurar a Semsa para buscar o encaminhamento.

“O paciente não precisa vir na unidade pra ele pegar a vez. Quem já está no TFD recebe a notificação da secretaria que faz o agendamento da data e o horário para ele ser atendido. Caso não tenha vaga neste mês, eles podem ser agendados para o mês seguinte”, explicou.

As consultas especializadas, também estão atendendo as demandas que são encaminhadas pelos médicos que atendem nas Unidades Básicas de Saúde do município.

As consultas com médico especialista foram retomadas com o atendimento da demanda de dermatologia, uma das mais procuradas pelos usuários.

Glauciane Ramos, que aguardava pela consulta, contou que receber o atendimento sem ter que se deslocar para outra cidade é muito mais viável.

“Só de não ter que ir pra Santarém e ficar esperando horas pra ser atendido, é muito melhor. Aqui a gente recebe a consulta rápido e vai pra casa despreocupado”, disse.

Confira o calendário de consultas especializadas no mês de agosto:

18 e 19 de agosto: Dermatologista

20 de agosto: Ginecologista

22 e 23 de agosto: Ortopedista

26 e 27 de agosto: Otorrinolaringologista

29 de agosto: Pediatra

29 de agosto a 3 de setembro: Neurologista

FONTE: Comunicação/PMO