Auxílio financeiro para músicos começa a ser pago pela Prefeitura de Óbidos

A Prefeitura de Óbidos repassou oficialmente na quarta-feira (18) o auxílio financeiro que havia anunciado como forma de incentivo à classe dos músicos, que ainda enfrentam dificuldades por conta da suspensão das atividades durante a pandemia da Covid-19.

Uma reunião realizada no auditório da Casa de Cultura, marcou o repasse no valor de R$ 1 mil para os artistas filiados à Associação dos Músicos de Óbidos (AMO).

Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças (Sempof), 20 profissionais atenderam os requisitos necessários para a concessão do auxílio, liberado pelo tesouro municipal após aprovação da proposta pelo Poder Legislativo.

Mesmo com a retomada dos eventos, a maioria dos músicos ainda está com a renda mensal comprometida, devido ao longo tempo de suspensão das atividades, o que acarretou em prejuízos e no cancelamento de projetos.

O presidente da AMO, Márcio Ribeiro, lembrou que mesmo após oito meses de espera pela liberação do benefício, o recurso é muito importante para a classe.

“É uma alegria muito grande poder receber esse benefício, que nós vínhamos lutando tanto para conseguir essa ajuda. Graças a Deus foi repassada essa ajuda que vai nos ajudar muito. Tínhamos a promessa de que essa ajuda seria repassada, e hoje isso se concretizou”, agradeceu.

Gratificação

Na oportunidade, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s), também receberam uma gratificação da Prefeitura de Óbidos, após realizarem o Cadastro da Atenção Básica, nos locais onde não há a presença dos ACS’s.

O cadastro é uma extensão do Sistema de Cadastramento de Usuários do Sistema Único de Saúde (CadSUS), que complementa as informações por meio do número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do cidadão, com o objetivo de apoiar as equipes de Atenção Básica no mapeamento das características sociais, econômicas e de saúde da população.

Ao todo, 30 profissionais atuaram no levantamento dos dados e receberam um bônus de R$ 1 mil, como forma de incentivo e valorização.

O trabalho foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) com o apoio da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Óbidos (AACSMO).

“Essa gratificação contempla essa parceria e o comprometimento que nós temos com a saúde do município. A gestão municipal sempre foi muito clara conosco, tanto que, quando nos foi feita a proposta a maioria dos profissionais aceitou, por saberem da necessidade da realização desses cadastros”, disse o presidente da AACSMO, Edinho Santa Cruz.

O repasse dos benefícios às duas categorias, foi realizado pelo prefeito Jaime Silva, que destacou o trabalho realizado desde janeiro de 2021, para equilibrar as finanças do município e avançar com as políticas públicas, voltadas para os mais diversos setores.

“Isso só foi possível por causa do controle das contas públicas. E nós estamos trabalhando dessa forma para que tenhamos essa possibilidade de firmamos compromissos e cumpri-los, como nós firmamos com os músicos e os agentes comunitários de saúde. Temos a consciência da importância da administração municipal na vida desses profissionais, e por isso, vamos continuar olhando para essas classes, dando o devido respeito e valorização”, finalizou o prefeito.

Por: Érique Figueirêdo/ ASCOM-PMO