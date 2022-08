Em Óbidos, escolas intensificam ensaios visando o desfile escolar da semana da Pátria

Em Óbidos, a Semana da Pátria é uma festa, com os desfiles das escolas municipais, estaduais e federal, bem como entidades que participam do evento que sempre é realizado na Praça da Cultura, em frente ao Palácio José Veríssimo.

Depois de dois anos sem ser realizado por conta da pandemia, os desfiles das escolas na semana da pátria voltam a ser realizados e as escolas já começaram a se preparar para o desfile que é uma tradição em Óbidos, desde a época do antigo Estádio General Rego Barros, hoje Praça da Cultura.

Registramos algumas imagens do ensaio da dos alunos da Escola São Francisco, nesta sexta-feira, dia 26, na Praça da Cultura, com objetivo de se apresentarem durante a semana da pátria, em homenagem a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, 200 anos de independência.

FOTOS....



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade