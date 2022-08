BELÉM: 25º  Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes já iniciou

Livros do escritor obidense Célio Simões estão expostos nos estandes da APL e da Academia Paraense de Jornalismo.

A primeira edição da Feira Pan-Amazônica do Livro ocorreu em 1996, no espaço do Centur. Tem como finalidade promover a divulgação do livro enquanto instrumento pedagógico, educativo e informativo, fomentado um processo de mudança cultural. Além disso, tem o objetivo de oportunizar aos estudantes, pesquisadores, professores e a sociedade paraense em geral o conhecimento e aquisição dos mais modernos lançamentos e títulos da literatura e incentivar e fomentar o mercado editorial e livreiro do país.

Este ano, a Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes está em sua 25ª edição e iniciou neste sábado, dia 27 de agosto e irá até o dia 04 de setembro de 2022, a qual está acontecendo no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia. A programação literária marca o retorno do espaço após dois anos sem acontecer, devido a pandemia.

Este ano, os homenageados serão a cantora, compositora e poetisa, Dona Onete, e o escritor, jornalista e roteirista, Edyr Augusto Proença. A visitação ocorre das 9h às 21h, com entrada franca.

Durante a Feira, estandes de várias editoras são montadas, assim como de muitas entidades que desejam mostrar seus produtos, tudo para atrair o público paraense, que prestigia o evento em massa.

Entidades que têm seus estandes montados na Feira Pan-Amazônica do Livro são a Academia Paraense de Letras e a Academia Paraense de Jornalismo, nos quais estão expostos livros de seus acadêmicos, sendo que os livros do obidense Célio Simões, que é membro das Academias, estão expostos.

Livros de Célio Simões

Nesta edição, serão contempladas as Vozes dos Homenageados, Vozes do Escritor Paraense, Vozes da Inclusão, Vozes da Cultura Popular, Vozes da Memória e do Patrimônio, Vozes da Infância, Vozes da Inovação, Vozes Urbanas e Vozes da Amazônia.

Segundo a Secult, nos encontros literários terão a participação dos homenageados; da digital influencer Clarinhamar; do coreógrafo e carnavalesco Milton Cunha; da atriz e escritora Elisa Lucinda; da jornalista Cristina Serra; do escritor e professor Daniel Munduruku; entre outros nomes importantes da cultura nacional.

Além de toda a programação literária, serão realizados shows na Arena Externa, como por exemplos show de Dona Onete, a homenageada, e outros shows.

