ÓBIDOS: “Marcha pra Jesus” celebra 12 anos de história

Evento é realizado por Conselho composto por diversas denominações evangélicas.

No formato tradicional, com a presença de centenas de fiéis pelas ruas da cidade, a Marcha pra Jesus 2022, que teve como tema "Óbidos Marcha para Jesus" foi realizada no sábado (27) no município, resgatando o evento religioso que integra o calendário cultural da cidade.

A Marcha teve como ponto de partida a Escola Irmã Firmina, localizada no bairro Perpétuo Socorro, e durante o percurso levou o público a cantar e a louvar a Deus, percorrendo diversos bairros da cidade.

Ao longo da Marcha foram realizadas sete paradas, em pontos estratégicos, onde foram realizados clamores pela cidade e pelo povo. Em cada parada, pastores oravam em intercessão às famílias, aos governos e à pátria.

A concentração após o percurso foi na Praça da Cultura, no Centro da cidade, onde o Ministério de Música Paz Church animou os fiéis, que acompanharam ainda a pregação do pastor Domingos Sena, da igreja Assembleia de Deus de Oriximiná, convidado da organização do evento.

O presidente do Conselho de Pastores Evangélicos do Município de Óbidos (Copemo), pastor Atilano Valente, comemorou a oportunidade de reunir o povo de Deus ao entorno da grande festa.

"A Marcha [pra Jesus] está no coração do obidense, esse povo alegre, acolhedor e temente a Deus. O retorno da Marcha sem dúvida é motivo de muita alegria para todos nós. Voltamos a ganhar as ruas da nossa cidade para afirmar com toda a força do nosso coração que Óbidos é do Senhor Jesus", enfatizou o presidente da entidade que realiza o evento.

A grande atração musical da noite foi o cantor gospel Robertinho do Pará, ex-vocalista da banda Companhia do Calypso, que percorre o Brasil apresentando o mais novo projeto musical: "Na Companhia de Jesus".

"Estou muito feliz de estar em Óbidos pra celebrar junto com o povo de Deus o retorno da Marcha pra Jesus aqui. Nossa vida está a serviço do reino de Deus, e estar aqui para reafirmar isso é evangelizar o povo através do meu trabalho, é motivo de muita alegria para mim", disse o cantor.

A Marcha pra Jesus em Óbidos chegou a 8ª edição, em 12 anos de história. Em quatro anos, incluindo dois por conta da pandemia da Covid-19, o evento não foi realizado.

A Prefeitura de Óbidos incentivou a realização da Marcha e deu total apoio ao Copemo para resgatar o evento. A primeira-dama Alice Silva, que é evangélica, participou da Marcha e celebrou o momento junto aos demais fiéis.

"A administração do prefeito Jaime Silva tem essa responsabilidade, de apoiar as grandes manifestações culturais e religiosos de qualquer credo. A Marcha pra Jesus precisava dessa atenção e o governo municipal se colocou à disposição desde o primeiro momento. Esperamos que daqui pra frente a nossa Marcha cresça ainda mais, para louvarmos e engrandecermos o nosso Deus", finalizou.



Por:Érique_Figueirêdo/ Ascom-PMO

Fotos de Vander N Andrade