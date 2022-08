A música “Não Chore sobre a cheia” de Délio Aquino foi classificada para FECANI 2022

A música “Não Chore sobre a cheia” do músico e poeta obidense Délio Aquino está classificada para 37º Festival da Canção de Itacoatiara – FECANI 2022, que será realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2022.

Ao todo, 20 músicas foram classificadas para o FECANI 2022, sendo que as 10 primeiras, incluindo a Música de Délio Aquino, serão apresentadas na 1º Eliminatória, que acontecerá no dia 04 de setembro. As outras 10 músicas serão apresentadas na 2º Eliminatória, que será realizada no dia 05 de setembro de 2022.

As classificadas das duas eliminatórias farão a grande final no dia 06 de setembro, quando será divulgado o resultado final.

As músicas classificadas deverão obrigatoriamente enviar os vídeos com a gravação da música que será exibido nas eliminatórias e finalíssima, através de postagem no youtube do FECANI 2022.

Sobre a classificação da música “Não Chore sobre a cheia”, Délio Aquino comentou:

“Vivenciar festivais de música sempre foi e é algo que me causa entusiasmo pela liberdade, pela criatividade, pelos encontros. O primeiro Festival que participei como letrista foi o Festival da Canção de Itacoatiara-FECANI, final dos anos 1980 com a letra Heróis de pés descalços, música do genial Julio Cesar De Lima Derzi.

Este ano consegui classificar para as eliminatórias a música Não Chore Sobre Cheia(que alaga mais). Quero agradecer imensamente Lucia Helena Alfaia, Yasmim Alencar, Marcos Sarrazin, Pedrinho Callado, Mauro Ypo Farias, aos compadres Anis e Elinaldo Ferreira Monteiro, a cantora Débora Borges, Professora Mira Cavallero e seu filho Erick e a todos que nos apoiam com incentivos, atenção, gentileza e amizade a exemplo de Yan Aquino, Carmô Siqueira.

A primeira grande vitória já tivemos, ou seja, classificar a música, a segunda será, com a graça de Deus, a apresentação dia 04 de setembro pelo YouTube, quando se possibilitará criar mais uma memória sobre as nossas Sagradas Várzeas!!!”

